مساع لإعادة عمل وحدة توليد بمحطة كهرباء الرويس بقدرة 150 ميغاواط

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال الصيانة الخاصة بالمولد في الوحدة الـ3 في محطة كهرباء الرويس لدعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية.

بيان صحفي صدر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد أكد عملها بجهد متواصل على صيانة باقي وحدات التوليد والدخول بها على الشبكة الكهربائية في أوقات لاحقة مبينا إن الأعمال الحالية طارئة وشملت استبدال أحد القضبان المعطوبة بالجزء الثابت للمولد بمساعدة خبراء من شركة “سيمنس” الألمانية.

وأضاف البيان إن هذه الوحدة من المتوقع دخولها على الشبكة العامة خلال نهاية مايو المقبل بقدرة 150 ميغاواط.

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