ضبط وإزالة توصيلات غير قانونية على مسارات النهر الصناعي

ليبيا – نفذت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية واجبًا جديدًا في إطار إزالة التوصيلات غير القانونية على مسارات النهر الصناعي.

ووفقا لبيان صحفي طالعته صحيفة المرصد تم الواجب على المسارات الممتدة من الهيرة وصولا للحساونة بناء على كتاب النيابة العامة الخاص بمتابعة الأعمال المنجزة في هذا السياق خلال الأيام الماضية والقيام بجولات تفتيشية على مسارات النهر الصناعي.

وأضاف البيان أن الجولات بدأت من الهيرة وصولا تنيناي في مدينة بني وليد إذ تم ضبط بعض التجاوزات والتواصل فورا مع إدارة النهر الصناعي لإزالتها وضمان عدم تكرارها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية