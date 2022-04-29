امغيب: الدبيبة حرم أسر جنود جيشنا من فرحة العيد

اتهم عضو مجلس النواب سعيد امغيب، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بتعمده قطع مرتبات أبناء المؤسسة العسكرية وحرمان أسرهم من فرحة العيد.

وقال امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ما يقارب نصف مليون مواطن ليبي هم أسر جنود جيشنا البطل الذي يحارب الإرهاب ويحمي الحدود”.

وأضاف:” هذه الأسر والعائلات حرمهم الدبيبة من فرحة العيد هذا العام وذلك بمنع صرف مرتباتهم”.

وتابع:” للعلم سياسة قطع المهايا والمرتبات عن المواطنين لم يتبعها حتى الكيان الصهيوني في فلسطين”.