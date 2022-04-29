الصغير: ما يقوم به المجلس الرئاسي مجرد مخاتلة و”زقاطة” وليس سياسة

علق وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير على قرار المجلس الرئاسي أمس الخميس، بحظر تحرك وحدات الجيش بآليات عسكرية خارج الثكنات وأماكن تمركزها إلا بإذن من المجلس الرئاسي.

وتساءل الصغير عما إذا كان هذا الموقف “طيبة أم دروشة؟”، وقال في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لو أن المنفي ومجلسه تصدروا لمسؤولياتهم وتحملوا أعباءهم لما وصلنا لهذا الوضع”، موضحا أنهم “كلفوا محمد الحداد ورافقوه لعام ويزيد وصمتوا عن شغور منصب وزير الدفاع، وأصدروا من القرارات العبثية والوهمية ما يكفي لخلق أزمات فما بالك بحل أزمة”.

وأضاف الدبلوماسي السابق: “الغريب أن نجد من يهلل لأفعالهم الباهتة اليوم وكأنها إنجاز أو مواقف حقيقية تعكس إرادة وتصميم”، متابعا: “كل ما هنالك أنهم لا يضعون كل البيض في سلة واحدة ويعتقدون أن ما يفعلونه سياسة وهو لا يعدو كونه مخاتلة وزقاطة كزقاطات السراج في باريس وباليرمو وأبوظبي”.

وافترض الصغير أن أحدا سيرد “بأنه يجب تشجيعهم ودعمهم ضد الدبيبة وكأن خلافنا معهم شخصي “، ورد عليه: “الخلافات جوهرية وعميقة ولا تختلف عن خلافاتنا مع الدبيبة في شيء، الفرق فقط بين أن تكون مفسدا بغباء وغبيا بإفساد”.