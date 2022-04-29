سرت تحتفل بالذكرى 107 لمعركة القرضابية

تحيي بلدية سرت، اليوم الجمعة، الذكرى 107 لمعركة القرضابية الشهيرة.

ولهذه المناسبة، تنظم بلدية سرت بعد صلاة العصر فعالية أمام النصب التذكاري للمعركة بمحلة أوهادي يحضرها أعضاء المجلسين البلدي والاجتماعي، ومسؤولى الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرهم وفق تصريح مدير مكتب الإعلام بالبلدية، عضو اللجنة المكلفة بالإعداد للاحتفال بهذه الذكرى لـ«بوابة الوسط».

– اجتماع موسع لبحث الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 107 لمعركة القرضابية بسرت

– سرت تستعد للاحتفال بذكرى معركة القرضابية

معركة القرضابية

وتعتبر معركة القرضابية معركة فاصلة في تاريخ المواجهات ضد الاحتلال الإيطالي للبلاد، كما أنها تعرف بـ«معركة الوحدة الوطنية»، إذ شاركت فيها جميع القبائل الليبية.

كما شكلت البداية لانحسار السيطرة الإيطالية على الأراضي الليبية، فعقب هذه المعركة سقطت الحاميات الإيطالية، الواحدة تلو الأخرى، وبحلول منتصف أغسطس من العام 1915، الذي وقعت فيه المعركة، لم يبقَ بيد الإيطاليين إلا مدينتا طرابلس والخمس.