بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 29 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 29 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل نسبياً هذا اليوم علي مناطق الشمال الغربي بينما تبقى الرياح نشطة على أغلب المناطق وخاصةً مناطق الجنوب الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء هذا اليوم علي اغلب المناطق .

الرياح: شمالية شرقية نشطة السرعة قد تصل سرعتها أحيانا إلى (50)كم/س مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (22-28)مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (50)كم/س مما تسبب إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي , وتتراوح مابين(31- 38)مْ علي الدواخل ، وتسجل إنخفاض يوم الغد علي بعض المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلي شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (50)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31-36)مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40- 42)مْ، وتسجل إنخفاض طفيف يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:46)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:20).