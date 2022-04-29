السني: ناقشت مع “كريم خان” التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الليبي

التقي مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بنيويورك، على هامش اجتماع مجلس الأمن أمس الخميس.

وقال السني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقيت اليوم بمقر البعثة الليبية بنيويورك كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والذي استعرض تقريره الثالث والعشرين وذلك قبيل جلسة إحاطته أمام مجلس الأمن.

وأضاف السني:” تم خلال اللقاء نقاش سبل التنسيق والتعاون بين المحكمة والسلطات القضائية الوطنية”.

وتابع:” ‏أكدنا لخان، أن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها”.

واستطرد:” أن التعاون مع المحكمة يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام، كدورٍ مساعد للقضاء الليبي وليس بديلاً عنهُ”.

وكان طاهر السني، قال في كلمته أمام مجلس الأمن:” لا بد من تفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد وتحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي.

وتابع السني: “نرحب بالاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها المدعي العام للمحكمة الجنائية وهي تركز على إعطاء أولية للوضع في ليبيا والتعاون مع السلطات الليبية لتعزيز جهود المساءلة ودعمها”.

وواصل السني: “نطالب المحكمة بالإفصاح عن نتائج تحقيقاتها بعد زيارة فريقها لليبيا 3 مرات خلال أكثر من عام”.