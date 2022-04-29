الحويج يمدد فترة السماح باستيراد المكرونة والشعيرية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، قرارًا يجرى بموجبه تمديد فترة السماح باستيراد المكرونة والشعيرية لمدة شهرين.

ويحمل القرار رقم «483» لسنة 2022، ويقرر تعديل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم «340» لسنة 2021 بشأن تنظيم توريد سلعة، بحيث تمدد فترة سماح استيراد المكرونة والشعيرية والأصناف المماثلة في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع «19021110-190021910» لمدة شهرين اعتبارًا من 27 أبريل 2022.

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والأحد الماضي، استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع الحويج مشروع الوزارة بشأن إنشاء ديوان الحبوب، وكذلك عمليات تنظيم استيراد السلع الأساسية.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الدبيبة والحويج الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس عرض خلاله الوزير مشروع إنشاء ديوان الحبوب الذي يعزز الأمن الغذائي ويقوم على تنفيذ عمليات توريد الحبوب وتنظيم استيراد السلع الأساسية وضمان انسيابها بالسوق المحلية واستقرار أسعارها.