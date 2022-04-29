النعاس: “دستور الهيئة التأسيسية” مكسب حقيقي للشعب

طالب عضو الهيئة التأسيسية عمر النعاس، بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة، معتبرا إياه مكسبا حقيقيا للشعب، وقيمته الفعلية في تقييد السلطة، بحسب رأيه.

وقال النعاس في تصريحات صحفية إن مشروع الدستور يتضمن 197 مادة لبناء الدولة الليبية الحديثة، ومن الواجب الأخلاقي تمكين الشعب من قول كلمته بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع، لمعرفة رأي 2.8 مليون ناخب.

وزعم أن هذه هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة المعترف بها في دول العالم التي تمكن الشعوب من تقرير مصيرها كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة.

ودافع النعاس عن الهيئة التأسيسية قائلا إنها منتخبة من الشعب الليبي لصياغة مشروع الدستور، وتستمد شرعيتها مباشرة منه، وأقرت مشروع الدستور وفق آلية دستورية صحيحة بمقرها بمدينة البيضاء في نهاية يوليو 2017 من خلال التصويت العلني الحر المباشر، على حد قوله.