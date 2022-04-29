ضبط شخص هدد أهله بـ«قنبلة» في صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، القبض على شخص قام بتهديد أهلة داخل منزلهم بفتح قنبلة يدوية نوع «رمانة».

وورد بلاغ بالخصوص إلى مركز شرطة صبراتة، ليتوجه فريق القبض والتحري بدائرة المركز إلى مكان الحادث ويتمكن من التعامل مع الواقعة وضبط المتهم.

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وأشار البيان إلى إحضار المتهم إلى مركز شرطة صبراتة حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. فيما لم يكشف البيان مزيد التفاصيل عن الحادثة وأسباب إقدام المتهم على فعلته.