الارصاد توضح بشأن منخفض صحراوي مصحوب برياح نشطة يبدأ غـداً والمناطق المتأثرة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 29/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء معتدلة نسبياً علي مناطق الشمال الغربي هذا اليوم مع بقاء الرياح نشطة على أغلب مناطق (الشمال والجنوب الشرقي) مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال حيت تتراوح مابين ( 22 – 28 ) مْ , بينما تبقى مرتفعة على بقية المناطق حيث تتراوح مابين ( 35 – 41 ) مْ على مناطق الوسط و الجنوب, وتسجل إنخفاض يوم الغد على أغلب المناطق الشرقية.

واشار التقرير إلى تأثر مناطق الجنوب الغربي يوم الغد بمنخفض صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والرمال قد تصل سرعتها الي (50) كم/س مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية , ويصل تأثير هذا المنخفض علي مناطق الشمال والجنوب الشرقي يوم الأحد.

ومن المتوقع إن شاء الله أن تكون الأجواء معتدلة نسبياً خلال عطلة عيد الفطر المبارك. والله اعلم.