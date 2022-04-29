بن شرادة: لم ولن تبنى ليبيا في ظل وجود البعثة الأممية

اتهم عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، المجتمع الدولي والبعثة الأممية، بأحداث الفوضى وعدم المساهمة في بناء ليبيا.

وقال بن شرادة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ‏ما دام وجود المجتمع الدولي وعلى رأسها البعثة ومندوبة الأمين العام ستيفاني ويليامز و 25 مليون قطعة سلاح لم ولن تبنى دولة ليبيا”.

وكان بن شرادة، قال في وقت سابق، إن تصريحات السفارة الأمريكية حول قطاع النفط كلام مكرر منذ عام 2013، وهي تتعمد افتعال الأزمات في ليبيا.

وأضاف بن شرادة، في تصريحات صحفية، أن استئناف الإنتاج وفتح الحقول النفطية جرى باتفاق رئيس الحكومة فتحي باشاغا مع المحتجين والسفارة تحاول أن تظهر على أن هي من فتحت النفط.

وتابع: الليبيون لا يملكون اليوم السلطة على مؤسسة النفط، والمتحكم فيها السفارة الأمريكية وعدد من السفارات الأجنبية.