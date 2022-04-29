«الأرصاد»: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طويل الساحل، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادر عن المركز، اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر على طويل الساحل، فيما تكون السماء مغطاة جزئيًا بالسحب التي تتكاثر أحيانًا.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من زواره إلى طرابلس.

– الرياح شمالية شرقية بشكل عام وتكون شمالية غربية إلى بحرية، اليوم، على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل ظهر الغد إلى 20 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.00 متر.

– البحر قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.