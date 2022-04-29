الصين: يجب الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

شددت الصين على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا، وتجاوز الخلافات المتعلقة بشرعية الحكومة من خلال التشاور والحوار، وتهدئة الظروف لعقد الانتخابات في أقرب الآجال.

جاء في الكلمة التى القاها المندوب الصيني تشانغ جون أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، مساء أمس الخميس.

وطالب ممثل الصين المحكمة الجنائية الدولية بضرورة أن تحترم السيادة في ليبيا، والحرص على ضمان الاستقرار فيها، وقال: «رغم وجود الصين بنظام روما، لكن يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تحترم السيادة في ليبيا».

وشدد على أن «الاختلافات بين الفرقاء الليبيين قد زادت، وهشاشة العملية السياسية باتت واضحة»، داعيًا جميع الأطراف إلى «التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس».