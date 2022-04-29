البحرية الليبية تعلن انقاذ 165 مهاجرًا وانتشال جثة

أعلنت القوات البحرية الليبية، أمس الخميس، انتشالها لجثث وإنقاذ 165 مهاجرا كان قاربهم المطاطي على وشك الغرق أثناء اتجاههم نحو الشواطئ الأوروبية.

وأفاد بيان لـ “جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بأن “زورق دورية تابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 165 مهاجرا بالإضافة لجثة واحدة.

وأوضح البيان أنه “فور تلقينا نداء استغاثة تم تحريك زورق يتبع نقطة مصفاة الزاوية بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان”.

وأشار البيان إلى أن “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين”، دون تحديد جنسياتهم.