مراسلون بلا حدود: غياب العقاب يفاقم معاناة الصحفيين في ليبيا

أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن ليبيا بحاجة إلى قوانين تضمن حرية التعبير وسلامة الصحفيين، لافتة إلى إنه وبالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على ثورة فبراير في ليبيا؛ فإن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا تزال غير مستقرة خاصة في ظل استمرار الصراع على السلطة.

وأضافت المنظمة أن الأعمال التي تقوم بها المجموعات المسلحة في ليبيا تفاقم الأوضاع بشكل أكبر من خلال زعزعة استقرار المشهد السياسي وتقويض سيادة القانون، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في خسائر بين الصحفيين ووسائل الإعلام لسنوات، حيث تم الإبلاغ عن العديد من حالات العنف والترهيب.

ولفتت المنظمة إلى أنه يتم تكريس وسائل الإعلام لخدمة أطراف معينة وهو ما يشجع على العنف ضد الصحفيين، خاصة أن الانتهاكات تمر دون عقاب، معتبرة أن الوضع الأمني سيئ للغاية لدرجة أن المراسلين الأجانب لم يعودوا قادرين على زيارة وتغطية الأحداث في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية