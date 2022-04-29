جمعة الفارسي: حلفاء الدبيبة أمروا بلحاج بالتقرب لأحد الأندية الرياضية

حذر الخبير الأمني، جمعة الفارسي، من عودة آمر الجماعة الإسلامية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج إلى ليبيا.

وقال الفارسي في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” إن بلحاج عاد مصحوبا بتوصيات من حلفاء لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، بأن يغطي حضوره بجانب مدني شعبي، وأن تعليمات صدرت له ليتقرب من أحد الأندية ذات الشعبية العريضة، وهو ما فعله بالظهور مع إدارة وجمهور نادي الاتحاد في العاصمة طرابلس، وسط استقبال حافل.

وأضاف الفارسي أن بلحاج بادر بتصدير خطاب وطني لرسم صورة جديدة له، ربما تنفيذا لتوصيات جهات خارجية، فكتب عبر حسابه في موقع “فيسبوك” أن “ليبيا تمر بمرحلة تاريخية حاسمة تواجه فيها مخاطر التقسيم وعودة الحروب واستلاب إرادتها الوطنية لعقود قادمة بعد أن كان القرار الوطني بيد الليبيين”.

ولفت المحلل السياسي إلى أن هذا الحديث يناقض الأيديولوجيا التي تربى عليها بلحاج المناقضة للاستقلال الوطني، وتثبت أن هناك من ضغط عليه لتبني هذا الخطاب، خاصة أنه أشار في آخر التدوينة إلى دعم الحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والقوى الوطنية الملتزمة بمنع الحرب.

ورغم مرور أسبوع على عودة بلحاج، إلا أنه لم يمثل أمام النائب العام الذي أصدر في 2019 أمر ضبط وإحضار بحقه، بتهمة الهجوم على الحقول والموانئ النفطية، وعلى قاعدة تمنهنت، وجرائم قتل وخطف، والاستعانة بالمتمردين التشاديين والسودانيين في القتال بين الليبيين.