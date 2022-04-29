طقس معتدل نسبيا خلال عطلة عيد الفطر

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قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن من المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة نسبيا خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأضاف، أن حالة الطقس اليوم معتدلة نسبيا على مناطق الشمال الغربي مع بقاء الرياح نشطة على أغلب مناطق الشمال والجنوب الشرقي، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وأوضح، أن درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال حيت تتراوح ما بين (22 – 28) مئوية. بينما تبقى مرتفعة على بقية المناطق وتتراوح ما بين (35 – 41) مئوية على مناطق الوسط والجنوب، وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق الشرقية.

وفي الجنوب، فإن حالة الطقس في الجنوب الغربي تتأثر يوم الغد بمنخفض صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والرمال قد تصل سرعتها إلى (50) في الساعة، مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية. وأشارت إلى أن تأثير هذا المنخفض على مناطق الشمال والجنوب الشرقي يصل يوم الأحد.