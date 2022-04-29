الأرصاد: رياح نشطة على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن يسود طقس معتدل نسبيًا على مناطق الشمال الغربي بينما تبقى الرياح نشطة على غالبية المناطق، وخاصةً مناطق الجنوب الشرقي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء قليلة السحب تتكاثر في المساء على غالبية المناطق، والرياح شمالية شرقية نشطة السرعة قد تصل سرعتها أحيانا إلى (50)كم/س مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 22 و28 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا السبت.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كم/س مما يتسبب إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 22 و27 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، كما تتراوح بين 31 و 38 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضًا السبت على بعض المناطق.

وستشهد السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كم/س مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 31 و36 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا السبت.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية تتحول السبت إلى جنوبية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 40 و 42 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا طفيفًا السبت كذلك.

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