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إنفوغرافيك| إجازة عيد الفطر في ليبيا 9 أيام – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

 

الإجازات:

– الجمعة 29 أبريل عطلة أسبوعية

– السبت 30 أبريل عطلة أسبوعية

– الأحد أول مايو وقفة عيد الفطر

– الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر

– الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر

– الأربعاء 4 مايو ثالث أيام عيد الفطر

– الخميس 5 مايو راحة بين إجازتين

– الجمعة 6 مايو عطلة أسبوعية

– السبت 7 مايو عطلة أسبوعية

 

* الإجازة غير مخصومة من رصيد الإجازات

* تمنح لكافة الموظفين والعاملين بالدولة

 

* الفئات المستثناة:

– المؤسسات الأمنية

– المؤسسات الصحية

– المؤسسات الحيوية

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