إنفوغرافيك| إجازة عيد الفطر في ليبيا 9 أيام – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك الإجازات: – الجمعة 29 أبريل عطلة أسبوعية – السبت 30 أبريل عطلة أسبوعية – الأحد أول مايو وقفة عيد الفطر – الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر – الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر – الأربعاء 4 مايو ثالث أيام عيد الفطر – الخميس 5 مايو راحة بين إجازتين – الجمعة 6 مايو عطلة أسبوعية – السبت 7 مايو عطلة أسبوعية * الإجازة غير مخصومة من رصيد الإجازات * تمنح لكافة الموظفين والعاملين بالدولة * الفئات المستثناة: – المؤسسات الأمنية – المؤسسات الصحية – المؤسسات الحيوية

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