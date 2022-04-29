سليمان الشافعي: مخابرات أجنبية تدبر لإعادة تجميع الإرهابيين في غرب ليبيا

توقع خبير الجماعات الإرهابية، سليمان الشافعي، أن أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج عاد بمشورة مخابرات دول أجنبية تدبر لإعادة تجميع الحركات الإرهابية المشتتة في غرب ليبيا.

وأشار الشافعي في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” إلى أن هذا الأمر جاء بعد الانشقاقات في صفوف ميليشيات مصراتة وطرابلس حول تأييد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أو فتحي باشأغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب؛ على أن يكون ظهورها الجديد بعيدا عن شكلها الإرهابي المعتاد.

يشار إلى أن رجوع بلحاج إلى ليبيا، صاحبه عودة قيادات أخرى مقربة من تنظيم القاعدة الإرهابي، مثل شعبان هدية، وقيادات ذات صلة بالإرهابيين في مجلس شوى بنغازي ودرنة السابقين.

ومر أسبوع على عودة بلحاج ورغم ذلك لم يمثل أمام النائب العام الذي أصدر في 2019 أمر ضبط وإحضار بحقه، بتهمة الهجوم على الحقول والموانئ النفطية، وعلى قاعدة تمنهنت، وجرائم قتل وخطف، والاستعانة بالمتمردين التشاديين والسودانيين في القتال بين الليبيين.