ليبيا.. الخامسة أفريقيًا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا

كشفت إحصائيات نشرها موقع ALL AFRICA عن أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في 55 دولة في القارة الإفريقية بلغ 11504130 حالة.

وسجل عدد الوفيات المبلغ عنها في القارة نحو 849252 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 3836619 شخص، فيما أعطيت أكثر من 283241683 جرعة لقاح في جميع أنحاء القارة.

وأوضحت الإحصائيات أن ليبيا احتلت المركز الخامس بإجمالي إصابات بلغ 501904 في حين كانت أكثر الحالات المبلغ عنها هي في جنوب أفريقيا التي كانت في صدارة الدول الإفريقية حيث سجل عدد المصابين 3776298 حالة إصابة توفي منهم 100351 حالة.

واحتلت المغرب المركز الثاني بإجمالي إصابات 1164825 وتونس ثالثة بـ 1040193 ومصر رابعة بـ 515645 501904 وإثيوبيا سادسة بـ 470492 وكينيا سابعة بـ 323724 حالة إصابة.

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