ليبيا الان مجلس الأمن يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص في طرابلس على وجه السرعة تم النشر منذُ 21 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> مجلس الأمن يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص في طرابلس على وجه السرعة<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا مجلس الأمن يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص في طرابلس على وجه السرعة 29 April, 2022 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا FacebookTwitterWhatsAppEmail
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