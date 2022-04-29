



<br /> مجلس الأمن يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص في طرابلس على وجه السرعة<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية





























ليبيا مجلس الأمن يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص في طرابلس على وجه السرعة 29 April, 2022 رابط مختصر



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