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مجلس الأمن يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص في طرابلس على وجه السرعة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية



<br /> مجلس الأمن يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص في طرابلس على وجه السرعة<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية
















ليبيا

مجلس الأمن يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص في طرابلس على وجه السرعة

29 April, 2022

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بوابة افريقيا الاخبارية

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