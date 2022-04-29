مفوضية اللاجئين تسلم حافلة مدرسية إلى مخيم الحليس

أعلنت مفوضية اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، تسليم حافلة مدرسية قدمتها المفوضية إلى مخيم الحليس الواقع خارج بنغازي.

وحسب بيان رسمي صادر عن مكتب المفوضية لدى ليبيا فإن هذه الحافلة ستوفر النقل اليومي للبنين والبنات الملتحقين بالمدارس الثانوية والجامعات.

وأوضح البيان أن «نقص وسائل النقل العام التي تربط المخيم بالمدينة ، وأسعار سيارات الأجرة الباهظة، والمسافات الطويلة أدى إلى ترك العديد من الأطفال المدرسة»، مستدركا أن «خدمة النقل ستوفر وسيلة نقل آمنة على أمل أن تشجع الكثيرين على استئناف دراستهم».

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1300 نازح ليبي في مخيم الحليس

ويعيش حوالي 1300 نازح ليبي في مخيم الحليس، وفق تقديرات المفوضية. وفي يناير الماضي، قدمت مفوضية اللاجئين معدات وإمدادات طبية إلى مستشفى طرابلس الجامعي ومركز وريمة للرعاية الصحية بتاجوراء، وذلك في إطار دعم السلطات الصحية في ليبيا، مع استمرار ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

من تسليم المفوضية الأممية للحافلة إلى مخيم الحليس الواقع خارج بنغازي، 29 أبريل 2022. (فيسبوك)

من تسليم المفوضية الأممية للحافلة إلى مخيم الحليس الواقع خارج بنغازي، 29 أبريل 2022. (فيسبوك)