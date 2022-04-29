ميناء مصراتة يستقبل مئات السيارات المستعملة وحاويات البضائع

وصلت إلى ميناء مصراتة البحري السفينة “جولي كارزو” لتفريغ حمولتها المقدرة بـ 285 سيارة و1,049 حاوية من السلع المتنوعة.

وأعلنت إدارة ميناء مصراتة عبر موقعها على الانترنت عن دخول الناقلة “ميدكون جيمليك” محملة بأكثر من 190 حاوية من البضائع.

ويتوقع أن تستقبل أرصفة الميناء الباخرة “سيرينا أم” والتي ستكون محملة بأكثر 28 ألف طن من البنزين قادمة من إيطاليا كما أنه من المنتظر أيضًا أن تدخل السفينة “غراند إيطاليا” وستكون على متنها 833 سيارة قادمة من إسبانيا.

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