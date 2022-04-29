الفارسي: بعد تجميد مسار 5+5 هناك هنالك مؤشرات للتصعيد قد تصل إلى مرحلة الحرب

ليبيا – رأى أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة والباحث المختص بشؤون الأمن القومي يوسف الفارسي أن ما اعتبره الصراع بين رئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بدأ، خاصة بعد تحذير الحداد الأخير من مساعيه لجر البلاد إلى الحرب.

الفارسي وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن العلاقة بين الدبيبة والحداد تهاوت منذ التفاهمات التي حدثت بين الحداد والفريق عبدالرزاق الناظوري رئيس أركان الجيش على إعادة توحيد المؤسسة العسكرية.

وأردف أن موقف الحداد برفض الحرب يحسب له، كونه يسعى لوقف نزيف الدماء، ويحمي البلاد من تدمير المسار العسكري بالكامل الذي جمد نتيجة ممارسات الدبيبة ضد المؤسسة العسكرية، ومحاولة إفشاله للبقاء في السلطة، حسب قوله.

ونوه إلى أن مسار لجنة “5+5” تم تجميده، وأن هنالك مؤشرات لتصعيد قد يصل إلى مرحلة الحرب، خاصة بعد الصراع بين المليشيات وإغلاق النفط والتدهور الأمني وانتشار الجريمة والعمليات الإرهابية خاصة في الجنوب.

الفارسي أشار إلى أن الدبيبة يحاول تجميع المليشيات تحت سيطرته وقيادته ونزع أي سلطة لرئيس الأركان مع عدم قدرته على تغييره، حيث سبق وقرر عزله لكن الضغوط التي تعرض لها الدبيبة تلاها اجتماع بين الحداد ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي نوقشت فيه الأوضاع الأمنية، تقرر عقبها إعلان نفي قرار عزل الحداد.

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