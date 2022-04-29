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مجلس الأمن يجدد التفويض للبعثة الأممية في ليبيا لـ 3 أشهر

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تمدد فيها مهمة البعثة في ليبيا فقد تم تمديدها فيما سبق على مرحلتين الأولى في سبتمبر، حيث تم تمديدها لأربعة أشهر والثانية في يناير لثلاثة أشهر.

وتنتهي، بشكل مبدئي، مهمة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز في 30 أبريل الجاري بعد أن باشرت مهامها في شهر نوفمبر من العام 2021، في إطار التحضير للانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 24 من شهر ديسمبر، وعقب استقالة رئيس البعثة يان كوبيتش.

ويشهد مجلس الأمن خلافات واسعة بين أعضائه بشأن عدد من المسائل في ليبيا، كان آخرها ما شهده المجلس الخميس خلال إحاطة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من تباين في المواقف بين الدول الأعضاء بشأن ليبيا .

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قناة 218 الليبية

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