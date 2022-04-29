الحداد: لابد من توحيد المؤسسة العسكرية بعيداً عن التجاذبات السياسية

التقى رئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن “محمد الحداد”، الأربعاء، عددا من مؤسسات ونشطاء المجتمع المدني، بقاعدة طرابلس البحرية.

وبحسب بيان رئاسة الأركان في المنطقة الغربية، أمس الخميس، فإن اللقاء يهدف إلى تقريب وجهات النظر ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة العسكرية، وكذلك التواصل وتبادل الرؤى بما يجري على الساحة من أحداث.

أكّد الحداد، أن المؤسسة العسكرية لبنة من لبنات الوطن، بل هي ميزان الاستقرار فيه، والتي بدورها لن ترضى الذل لأهلنا ووطننا، ولا تزال على عهد التضحية والفداء، وستكون سدّاً منيعاً لكل التهديدات، رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها.

ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية، لديها عدة أهداف لا تحيد عنها منها، حرمة الدم الليبي وعدم الاحتراب الداخلي، ووحدة التراب الليبي وتأمين الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، مع التأكيد على أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور.

ولفت إلى أن من الأهداف أيضا، عدم عسكرة الدولة وعدم تسييس المؤسسة العسكرية ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، ووضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة.

وشدد على ضرورة وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية من أجل بناء جيش ليبي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض، مثنيًا على المجهودات والخطوات التي تقوم بها مجموعة 5+5 العسكرية.