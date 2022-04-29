خالد بوزعكوك: الانقسام السياسي والمؤسسي أدى لاستفحال الأزمة الاقتصادية الليبية

قال المحلل الاقتصادي خالد بوزعكوك إن الانقسام السياسي والمؤسسي وفي الأجهزة الرقابية أدى لاستفحال الأزمة الاقتصادية وتدهور حال البلاد.

وأضاف بوزعكوك في تصريح صحفي أن ضعف الأداء المؤسسي والتكدس الوظيفي وعدم قدرة المواطن على تحقيق إنتاج، أدى إلى ضعف البنوك والاقتصاد وزيادة المخاطر.

ونوه إلى هشاشة الاقتصاد الليبي وانكشافة وعدم وجود هوية واضحة له، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم يعالج ذلك بالتشريعات المحفزة على الاستثمار بسبب غياب الأمن وانقسام المؤسسات.

وتابع بوزعكوك حديثه قائلًا: “تعود الاقتصاد الليبي على الاستيراد فقط، والاستهلاك بدون إدخال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والسياحة للبلاد، وزيادة التضخم إلى 3.7% وموجة الغلاء بالتأكيد تؤدي لعدم استقرار الاقتصاد”.