ويليامز تتفق مع المبعوث الفرنسي لليبيا على أهمية التهدئة ودعم الحوار

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير؛ الوضع الحالي الذي تشهده ليبيا، حيث أطلعته على المشاورات التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة.

وشهد اللقاء، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس؛ مناقشة أهمية دعم المسار الانتخابي الدستوري في ليبيا؛ بهدف إجراء انتخابات وطنية بناء على إطار دستوري متين في أقرب وقت ممكن، بحسب وصفها، فضلاً عن التأكيد على أهمية ضمان الحفاظ على استمرارية المسارين الأمني والاقتصادي، معلنة عزمها على عقد اجتماع منتصف مايو المقبل في القاهرة.

وأشارت ويليامز، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، إلى أنها اتفقت مع المسؤولين الفرنسيين على أهمية الحفاظ على الهدوء في ليبيا ودعم الحوار بين الأطراف المعنية المتباينة في وجهات نظرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية