قوات الأمن تحرر شاب سوري مختطف في بني وليد

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت الأجهزة الأمنية في مدينة بي وليد، إنها تمكنت من تحرير شاب سوري اختطفته جماعة مسلحة. وذلك بعد توجيه عائلته نداء استغاثة.

وأوضحت مديرية أمن بني وليد في صفحتها على ”فيسبوك“. إنه ”تم بمجهودات وحدة البحث والتحري وضباط الصف التابعين لوحدة الحراسات التابعة لمديرية الأمن بني وليد والشباب المساند. التوصل إلى الشخص المختطف وإطلاق سراحه“، دون تفاصيل إضافية.

وحدة البحث والتحري

وأضافت المديرية ”نشكر مدير الأمن بني وليد على مجهوداته بالتواصل مع وحدة البحث والتحري لحظة بلحظة. إلى حين الإفراج عن الشاب السوري المخطوف، ولكم منا كل التحية والاحترام يا أعضاء البحث الجنائي. وأعضاء الشرطة التابعين لوحدة الحراسات بمديرية الأمن بني وليد“.

كما نشرت المديرية عددا من الصور للشاب السوري المختطف، بعد تحريره، على ”فيسبوك“.

وكانت عائلة الشاب وجهت نداء استغاثة لإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن ابنها اختطف للمرة الثانية. وأنها دفعت في المرة الأولى 15 ألف دينار ليبي لتأمين الإفراج عنه.

وبينت العائلة، في فيديو تضمن النداء بث على مواقع التواصل الاجتماعي. أنها لا تستطيع الدفع هذه المرة من أجل إطلاق سراح ابنها.

فدية

وقال مواطن ليبي ظهر في الفيديو، إن ”الخاطفين طلبوا لفك أسر الشاب السوري، فدية مقدارها 30 ألف دينار ليبي. وليس بمقدور الأسرة دفعها“.

وأضاف ”مديرية أمن بني وليد غير موجودة .. ترى الدنيا سايبة يخطفون ويسرقون ويقتلون وينهبون ويفعلون كل شيء. ولا يوجد من يتعقبهم ويعتقلهم“.

وتابع ”أنا أطالب الدولة الليبية بأن تجد حلا لمدينة بني وليد، كل يوم خطف، كل يوم قتل. والذين يرتكبون ذلك معروفون ويتحركون بسياراتهم ولا يوجد من يعتقلهم.. الدولة الليبية وينها“.