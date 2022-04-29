العباني: تقبل الله منا وممن تركوا السلاح صالح الأعمال

قال محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أغتنمها وأوجه من خلالها رسالة إلى عشاق الحرية، ومحبي السلام، إلى من أخمدوا قوقعة وزمجرة السلاح، إلى كل من يعمل على إعادة السلاح إلى مخازنه ولجم صوته، إلى كل من يحب وطنه آمنا مطمإنا في رغد وعزة.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: “إلى كل من يأبى ضنك المعيشة، ويحب الخير لأخيه، إلى كل من نرع لغما وزرع شجرة، إلى كل من قال كلمة تدعوا لوأد الفتنة ورأب الصدع، إلى كل من ساهم في رتق النسيج الإجتماعي، إلى كل من إستهجن الفساد ودعا للمصالحة. إلى كل أولئك، وإلى كل اللواتي يقضين الوقت الطويل متحملين مشاق الصيام، وهن يعددن موائد الإفطار، وعلى رأسهن زوجتي وأفراد عائلتي وما أغمرنني به من رعاية وإهتمام، أقول: اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وسائر أعمالنا الصالحة، وأهدنا في من هديت”.