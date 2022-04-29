وليامز تكشف تفاصيل اجتماعها مع المبعوث الفرنسي

العنوان-طرابلس

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إنها أطلعت المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولي على الوضع الحالي في ليبيا.

وخلال اللقاء، الذي شهد حضور مسؤولين فرنسيين كبار آخرين قالت وليامز “بحثت المشاورات التي عُقدت أخيرا في القاهرة خلال 13-18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، واعتزام عقد اجتماع متابعة في منتصف مايو في القاهرة”، وفق سلسلة تغريدات عبر حسابها بـ تويتر.

وقالت وليامز أنها ناقشت مع المسؤولين الفرنسيين أهمية دعم المسار الانتخابي والدستوري في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية بناء على إطار دستوري متين في أقرب وقت ممكن، وكذلك أهمية ضمان أن يتم العمل أيضا على الحفاظ على استمرارية المسارين الأمني والاقتصادي.

وأوضحت إنها اتفقت (مع المسؤولين الفرنسيين) على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض ودعم الحوار بين الأطراف المعنية المتباينة في وجهات النظر. وتجري وليامز لقاءات مع عدد من المسؤولين الغربيين حول تطورات الأوضاع في ليبيا.