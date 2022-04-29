محلي الليثي يختتم نشاطه الرمضاني بإفطار جماعي

العنوان-بنغازي

اختتم المجلس المحلي لمنطقة الليثي دوري شهداء الليثي في نسخته الأولى بإقامة إفطار جماعي الخميس. تحت إشراف المجلس وبحضور لفيف من شباب المنطقة.

ونظم المجلس المحلي لمنطقة الليثي دوري شهداء الليثي لفئتي الكبار والأواسط، وذلك ضمن الأنشطة الشبابية التي ينظمها المجلس خلال شهر رمضان.

وشارك في دوري شهداء الليثي ستة فرق من كل فئة، واختتمت منافسات الكبار بتتويج فريق عمر الشكري على حساب فريق انيس البدري في مباراة حماسية.

في حين توج بدوري شهداء الليثي في نسخته الأولى عن فئة الأواسط فريق مهند نجم.