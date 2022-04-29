أمريكا: تجديد عمل البعثة الأممية في ليبيا لـ3 أشهر فقط لا يحقق المطلوب

قلل ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن من قرار تجديد عمل البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر.

وجاء ذلك فيما نقلته قناة الجزيرة القطرية في نبأ عاجل عن ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن قال فيه إن “تجديد عمل البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر فقط لا يحقق المطلوب”.

وأضاف ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن: “يجب على البعثة الأممية في ليبيا المساعدة في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وقرر مجلس الأمن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى نهاية شهر يوليو، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص على وجه السرعة.