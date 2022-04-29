وليامز: اتفقتُ مع مسؤولين فرنسيين على أهمية الحفاظ على الهدوء في ليبيا

أجرت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مباحثات حول التطورات الليبية مع مسؤولين فرنسيين في العاصمة باريس.

وقالت وليامز في تغريدات عبر “تويتر”: “التقيت في باريس أمس بول سولير، المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، فضلاً عن مسؤولين فرنسيين كبار آخرين، وانتهزت الفرصة لأطلعهم على الوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك المشاورات التي عُقدت مؤخراً في القاهرة خلال 13-18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، واعتزام عقد اجتماع متابعة في منتصف مايو في القاهرة”.

وأضافت: “ناقشنا أهمية دعم المسار الانتخابي الدستوري في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية بناء على إطار دستوري متين في أقرب وقت ممكن، وكذلك أهمية ضمان أن يتم العمل أيضاً على الحفاظ على استمرارية المسارين الأمني والاقتصادي”.

وتابعت: “كما اتفقنا على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض ودعم الحوار بين الأطراف المعنية المتباينة في وجهات النظر”.