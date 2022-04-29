المقري: الإخوان مشروع للفوضى في ليبيا والدول العربية

قال عبد الله ميلاد المقري، المحلل السياسي، إن الإخوان المسلمون مشروع للفوضى، والإسلام السياسي في ليبيا يهدف إلى إحلال الفوضى في الوطن العربي و مشروعه لتدمير أسس بناء الدولة المدنية الحديثة في خوض معارك التنمية والتقدم والرقي وتوفير متطلبات الشعب العربي.

أضاف المقري على فيسبوك قائلًا: “تنظيماته المتفرعة والمتشابكة تتغذى من هذا الفكر الظلامي الذي لم يتوقف عن التآمر لكونه يغذي الفتنة والتضليل، وينتهز المناسبات التي تعلن فيها الادارة الأمريكية موقفها الإمبريالي ضد توجه بعض الأقطار في التصدي للمشروع الإخواني”.