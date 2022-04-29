دعوة إلى السير على نهج الوحدة ولم الشمل خلال إحياء سرت ذكرى معركة القرضابية

أحيت بلدية سرت الذكرى 107 لمعركة القرضابية، بفعالية عند النصب التذكاري للمعركة بالمدينة.

ودعا المشاركون في الفعالية، اليوم الجمعة، إلى استلهام المعاني من تلك المعركة، و«السير على نهج الأجداد في الوحدة ولم الشمل»، مذكرين بأن تلك المعركة تعرف بـ«معركة الوحدة الوطنية» لمشاركة جميع القبائل الليبية فيها.

كما حملوا لافتة مكتوب عليها: «القرضابية معركة كل الليبيين.. معركة اللحمة الوطنية – سرت، المدينة المجاهدة.. الجامعة لكل الليبيين».

حضر الاحتفالية عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني، ومدير أمن سرت، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل المدينة، ووكيل ديوان البلدية، ومخاتير المحلات، ومدير قطاع الرياضة بسرت، ومديري إدارتي الإعلام وشؤون المحلات بالبلدية، وعدد من ضباط الشرطة والمرور والحرس البلدي، وشباب الكشافة وشبيبة الهلال الأحمر الليبي، وعدد من أحفاد المجاهدين ومراسلي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والصحافة، وعدد من مسؤولي مؤسسات المجتمع المدني بسرت».

معركة القرضابية

وتعتبر معركة القرضابية معركة فاصلة في تاريخ المواجهات ضد الاحتلال الإيطالي للبلاد.

وشكلت البداية لانحسار السيطرة الإيطالية على الأراضي الليبية، فعقب هذه المعركة سقطت الحاميات الإيطالية، الواحدة تلو الأخرى، وبحلول منتصف أغسطس من العام 1915، الذي وقعت فيه المعركة، لم يبقَ بيد الإيطاليين إلا مدينتا طرابلس والخمس.

عدد من المشاركين في الاحتفالية.

النصب التذكاري للمعركة في سرت.

المعداني يضع الزهور عند النصب.