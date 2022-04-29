فرنسا: سنواصل الالتزام بالعملية السياسية الانتقالية في ليبيا بدعم من الشركاء الدوليين

ليبيا – قالت مندوبة فرنسا بمجلس الأمن إن بلادها ستواصل الالتزام بالعملية السياسية الانتقالية في ليبيا بدعم من الشركاء الدوليين.

المندوبة الفرنسية وفي كلمة لها أمس الخميس عقب إحاطة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أمام الأمم المتحدة حول ليبيا، أكدت أن مكافحة الإفلات من العقاب في ليبيا من العناصر الأساسية لتحقيق المصالحة في البلاد.

وطالبت بعثة تقصي الحقائق المعنية بليبيا والتي كلفتها الأمم المتحدة بضرورة التركيز في عملها على الجرائم والانتهاكات الفظيعة المرتكبة في ترهونة وفي جنوب طرابلس، مشيرة إلى أن البعثة مهمة لتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية