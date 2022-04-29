ليبيا في المرتبة 165 فيما يخص حرية الصحافة

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، أن ليبيا احتلت المرتبة 165 من بين 180 دولة فيما يخص حرية الصحافة، وذلك عن سنة 2021.

وذكرت المنظمة أن المنظمة ليبيا انخفضت درجة عن ترتيبها في عام 2020. مشيرة إلى أنه بعد أكثر من 10 سنوات من فبراير يبدو أن عدم الاستقرار يسيطر على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.

ولفتت المنظمة إلى أن الأطراف السياسية لا زالت تتصارع معا على السلطة دون ظهور بوادر لنهاية الأزمة.

وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن تدخل المليشيات زعزع استقرار المشهد السياسي وقوضت سيادة القانون في البلاد. مبينة أن الصحافة دفعت ثمناً باهظاً لهذا الوضع منذ عدة سنوات.

وأوضحت المنظمة أن أطراف الصراع استغلت وسائل الإعلام لتحقيق مصالحها الخاصة. مشيرة إلى أن العنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام يقابله إفلات تام من العقاب رغم الجرائم المرتكبة.