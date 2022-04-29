“35” تقريرًا حصيلة عملية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

روما 29 أبريل 2022 (وال)- أكد قائد عملية “إيريني” الجنرال ستيفانو توركيتو اليوم الخميس، أن العملية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي قبل عامين “ليست حلا للأزمة الليبية، لكنها أداة مهمة من أجل تهيئة الظروف للدبلوماسية لبلوغ حل دائم للاستقرار في ليبيا”، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية آكي.

تصريح الأدميرال ستيفانو توركيتو، جاء خلال تذكيره بقول الممثل الأعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، عن العملية خلال ندوة أقيمت حول “مكافحة الاتجار غير المشروع في وسط البحر الأبيض المتوسط والساحل وخليج غينيا”.

وأشار توركيتو إلى أن أنشطة عملية “إيريني” البحرية التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرًا لها؛ “تعد جزءًا من النهج الأوروبي المتكامل الذي يتضمن جهودًا سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وأوضح قائد “إيريني” بأنه “رغم من أن حظر السلاح هو مهمتنا الأساسية؛ فإن المهام الأخرى ليست أقل أهمية على الساحة الدولية ولتداعياتها على أمن الملاحة وسط المتوسط وليبيا، بل وأيضًا على استقرار منطقة الساحل”.

والجدير بالذكر أنه في مطلع أبريل الجاري؛ قد أعلنت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حصيلة نشاطها خلال عامين من انطلاق المهمة العسكرية، كُللت بإرسال 35 تقريرًا خاصًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتعلق بـ”أحداث ذات أهمية كبرى”. (وال) ه ش/ ر ت

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