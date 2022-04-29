مصر للطيران تعيد طائرة للخطوط الجوية الليبية إلى العمل

أعلنت شركة مصر للطيران بأن أطقمها الفنية قامت بتجهيز وصيانة طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية لاستعادة صلاحيتها للطيران مرة أخرى.

ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط عن مسؤولي الشركة قولهم إن طائرة الخطوط الجوية الليبية وهي من طراز إيرباص A320 ( بحروف تسجيل 5A-LAK ) قد تم تخزينها لفترة طويلة بمطار بنغازي.

وأوضح المسؤولون أن أعمال الصيانة شملت تغيير العربة السفلى الأمامية للطائرة وتنفيذ طلاء كامل للطائرة بشعار شركة الخطوط الجوية الليبية بهناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وأوضحت الشركة بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الفني بين شركة مصر للطيران للصيانة والخطوط الجوية الليبية.