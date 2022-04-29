وزيرة الشؤون الاجتماعية تعد بإزالة المعوقات أمام عودة نازحي تاورغاء

وعدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني بحل المعوقات أمام عودة نازحي تاورغاء، مشيرة غلى تشكيلها في وقت سابق لجنة لحصرهم في مخيمات العاصمة طرابلس، ومتابعة الأطفال من قبل فريق الدعم النفسي التابع للوزارة.

جاء ذلك خلال لقائها وفد من مشايخ وأعيان تاورغاء، أمس الخميس، الذين أطلعوها على بعد عودة بعض الأسر إلى المدينة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وناقش الاجتماع سبل تسريع عودة النازحين عبر مجموعة من الإجراءات، منها توفير خدمات الكهرباء، وصيانة المدارس والمستشفيات والصرف الصحي، ومساعدة العائلات التي تضررت منازلها وإصلاحها.

وتعهدت الكيلاني، بإقامة معرض الأسر المنتجة القادم في تاورغاء، إذا ما سمحت الظروف، تشجيعا للأسر المنتجة بالمدينة، التي دائما ما شاركات بفاعلية في مثل هذه المعارض.