بريطانيا تدعو إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم من صدرت بحقهم مذكرات توقيف في ليبيا

ليبيا – أكدت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الامن دعم بلادها للتحقيقات التي يجريها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم المرتكبة في ليبيا، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها وحماية حقوق الإنسان في ليبيا.

المندوبة البريطانية في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، أمس الخميس، نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، طالبت بضرورة المحافظة على التزام المجلس تجاه الضحايا خلال السنوات العشر الماضية في ليبيا.

كما دعت السلطات الليبية إلى مزيد من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وبعثة تقصي الحقائق المستقلة للوصول إلى مواقع وشهود لإحراز تقدم في عديد القضايا.

وأكدت المندوبة البريطانية توافر أدلة ذات مصداقية تشير إلى استمرار ارتكاب جرائم فظيعة النطاق في ليبيا، بما في ذلك جرائم عنف جنسي.

كما جددت دعم بلادها للمبادئ العامة التي أعلنها المدعي العام، والتي سيستند إليها عند التحريات، مشددة في الوقت ذاته على أن الإعلان عن مزيد من الموارد ستساعد على تحقيق تقدم لضمان عدالة للضحايا.

وطالبت المندوبة بالمساعدة في عمليات ملاحقة المتورطين على المستوى المحلي والإقليمي إن استدعى الأمر، داعية جميع الدول إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

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