المملكة المتحدة: روسيا منعت تفويضاً أطول للبعثة الأممية في ليبيا

قالت باربرا وودوارد، مندوبة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، إن روسيا قامت مرة أخرى بعزل نفسها، من خلال عدم الانضمام إلى توافق الآراء مع الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في مجلس الأمن، حيث منعت تفويضًا أطول لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعكس إرادة كل من الليبيين والأمم المتحدة، حسب ما نشره موقع gov.uk الحكومي البريطاني.

ودعت وودوارد روسيا للوفاء بمسؤولياتها مستقبلاً كعضو في المجلس، والانضمام إلى توافق الآراء مع بقية أعضاء المجلس بشأن تفويض موضوعي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ورحبت المندوبة البريطانية باعتماد القرار 2629 الذي يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرةً إلى أنه يمثل التزام المجلس القوي بجهود الأمم المتحدة للمساعدة في خلق مسار نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة، كما أعربت عن تطلعها إلى تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وكررت دعوة المملكة المتحدة لجميع أصحاب المصلحة للمشاركة بشكل بناء في المشاورات الجارية بين الليبيين، للتوصل إلى اتفاق بشأن الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي قد جدد تفويض بعثة الدعم بشأن ليبيا ثلاثة أشهر أخرى، أي إلى 31 يوليو القادم.

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