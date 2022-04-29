تعنيف أسري جديد..وصول طفل إلى مستشفى الجلاء في حالة سيئة جدًا

أخبارليبيا24- خاص

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث طفلًا مصري الجنسية في حاله سيئة جداً نتيجة التعنيف الأسري على يد والداه.

وعلمت “أخبارليبيا24” أن الطفل يوسف محمود البالغ من العمر ثمانية أعوم فقط، مقيم في مدينة البيضاء وأسعف إلى مدينة بنغازي. وهو الان في غيبوبة وتحت أجهزة التنفس الصناعي، بعد تعرضه للتعنيف والضرب المُمنهج على يد والداه.

يوسف جاء متعرضًا لإصابات في أنحاء متفرقة من الجسم بأله حادة وأسلاك كهرباء، تتركز أغلبها في الرقبة والظهر والفخذين، ولا يزال يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالجلاء.

واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. اليومين الماضيين الطفل إبراهيم حماد محمد مُصاب بجروح جراء تعذيب مُمنهج تعرض له على يد زوج والداته.

وصل الطفل إبراهيم. البالغ من العمر عامين إلى مستشفى في حالة يرثي لها. نتيجة تعرضه للتعذيب بواسطة سلاح أبيض وسلك كهربائي بشكل يومي ومُمنهج. وحالته الصحية حرجة.

وعلمت “أخبارليبيا24” أن الطفل إبراهيم وصل إلى المستشفى والدم في الجسم 3. وكل الجروح في جسدة الصغير متعفنه ويخرج منها الدود.