قائد إيريني: من المتوقع ألا يتوقف تهريب النفط في ليبيا في أي وقت قريب

استبعد قائد العملية الأوروبية في البحر المتوسط “إيريني” ستيفانو توركيتّو، توقف عمليات تهريب النفط في ليبيا “قريبا”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال توركيتّو، خلال حلقة نقاشية بعنوان ” مكافحة الاتجار غير المشروع في وسط البحر الأبيض المتوسط والساحل وخليج غينيا”، والتي نظمتها “إيريني” وممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا ديل ري، أمس الخميس: ”من المتوقع ألا يتوقف تهريب النفط في ليبيا في أي وقت قريب”.

وتابع: ”استمرار وجود المنظمات الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع وتوقعات الربح يجعل من المتوقع ألا يتوقف تهريب النفط قريبًا”.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تنامت مع تفاقم حالة عدم الاستقرار في أعقاب الحرب الأهلية في عام 2011.