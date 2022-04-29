الدبيبة يهاجم الملياردير المصري نجيب ساويرس لهذا السبب

هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس بعد أن اعتبر الأخير أن الدبيبة يقف في وجه استقرار وطنه من أجل مصالحه الشخصية.

وقال الدبيبة في تدوينة ساخرة على تويتر يرد فيها على ساويرس “يبدو أنك قد أخطأت العنوان.. هذه ليبيا (التاريخ) بلد الأسُود وموطن الحشمة وليست مهرجانا للتعري”.

ووسط الأنباء التي قالت إن ساويرس متحصل على مشاريع كبرى في طرابلس، نفى رجل الأعمال المصري ذلك بالقول “ليس لي اي نشاط في ليبيا ولن أعمل في ليبيا الي ان تتخلص من المليشيات ويعود الاستقرار بعون الله”.

تعليقات الدبيبة على كلام ساويرس قوبلت بردود فعل مختلفة بين من مؤيد لها، وبين منتقد معتبرا أن دور رئيس حكومة ليبية ليس الرد على تدوينات الأشخاص.