تركيا تغلق مقر قناة “مكملين” التابعة لتنظيم الإخوان وتطلب منها مغادرة أراضيها

أعلنت قناة مكملين الفضائية التابعة لجماعة الإخوان “إغلاق استوديوهاتها كافة ومقرها الرئيس في تركيا، ونقل بثها وأعمالها بالكامل خارج البلاد دون أن تُحدد مقر عملها الجديد”، بحسب البيان.

وأوضحت القناة في بيان على فيسبوك، مساء الجمعة، أن الهدف من هذه الخطوة “هو الحفاظ على طبيعة التغطية الإعلامية، وحرصًا من إدارة القناة على استمرارية رسالتها الإعلامية”، بحسب البيان.

وجاء في البيان “نظرًا للأوضاع التي لا تخفى على أحد وحرصًا على استمرارية رسالة القناة الإعلامية فقد قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا”، بحسب البيان.

وتابعت “ستغلق القناة استوديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا، وتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة المقبلة”، بحسب البيان.