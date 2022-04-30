استحالة رؤية هلال شوال يوم السبت وعيد الفطر الإثنين – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. أنه ليس هناك هلال لتتم رؤية بعد غروب شمس يوم السبت وهو يوم الترائي يوم 29 من شهر رمضان.

وأوضح المركز. في بيان عبر حسابه على “فيسبوك” أن لحظة الاقتران تحدث الساعة 10:30 ليلاً فبذلك يعتبر يوم الأحد متممًا لشهر رمضان ويوم الإثنين هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف. أنه لايمكن رؤية الهلال مساء يوم السبت 29 رمضان بالعين المجردة أو حتى بالأجهزة المقربة والحديثة. لانه غير موجود فوق الأفق.

وذكر المركز. أن مساء يوم الأحد 30 رمضان سيكون زمن مكث الهلال فوق الأفق وقت الغروب 45 دقيقة. وعمر الهلال أكثر من 21 ساعة لذلك يمكن رؤيته بالعين المجردة لوكان الطقس مناسبًا للرؤية وكان الجو صحو.

وأفاد المركز أنه لا يمكن رؤية الهلال يوم السبت ومن يعتقد أنه رأى الهلال فهو إما مخطيء وقد تهيأ له ذلك أو شخص يريد التشويش على الناس.

وحذر المركز المواطنين من بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تحاول التشويش على الناس ونشر ادعاءات كاذبة للحصول على بعض التفاعل في هذه الصفحات لا أكثر.

وأكد أن الإعلان الرسمي عن دخول شهر شوال سيكون غداً السبت بعد غروب الشمس من قبل الجهات الرسمية المكلفة من الدولة.